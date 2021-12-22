Председатель Правительства Дагестана поздравил энергетиков с их профессиональным праздником

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли Дагестана с Днём энергетика.

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

На вас возложена важная задача – снабжать республику теплом и светом. От качества вашей работы зависит бесперебойная деятельность промышленных предприятий и объектов социальной сферы, комфорт и уют в домах дагестанцев.

Стабильная работа объектов электроэнергетики – в числе ключевых факторов развития региона. Сегодня свыше 20 электростанций и 36 тыс. километров сетей обеспечивают электроэнергией Дагестан.

Проблемных вопросов в отрасли достаточно. Именно поэтому улучшение, модернизация энергетического комплекса , повышение энергоэффективности и надежности энергетического системы региона, являются одними из ключевых задач Правительства Республики Дагестан.

Желаем труженикам энергоотрасли крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей непростой деятельности», — говорится в тексте поздравления.