Председатель Правительства Дагестана поручил усилить контроль над качеством продуктов питания в медицинских и образовательных учреждениях республики

В Правительстве Дагестана состоялось заседание оперативного штаба, в рамках которого Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул вопрос о качестве продуктов, которые используются для питания в школах и больницах. По словам премьер-министра, необходим строгий и постоянный контроль за качеством продуктов, поставляемых в школы.

«Они должны быть первой свежести», — сказал премьер, подчеркнув, что нужно постоянно контролировать, чтобы такая продукция не попала в школы и больницы. «Организация качественного сбалансированного питания является важным фактором в нормальном развитии и функционировании растущего детского организма», — подчеркнул премьер.