Председатель Правительства Дагестана поручил Руслану Алиеву и Мураду Казиеву разработать систему нематериального стимулирования субъектов предпринимательства

Поручение в адрес своих заместителей Председатель Правительства озвучил на заседании комиссии по снижению неформальной занятости в республике:

«Ответственным министерствам и ведомствам не удалось выработать эффективный механизм стимулирования работодателей по выходу из «тени».

Поэтому поручаю Руслану Алиевичу, Мураду Низамиевичу в трехмесячный срок с участием всех заинтересованных сторон, научных кругов, разработать систему и инструменты нематериального стимулирования субъектов предпринимательства по легализации трудовых доходов работников», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.