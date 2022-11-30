Политика

Председатель Правительства Дагестана поручил Руслану Алиеву и Мураду Казиеву разработать систему нематериального стимулирования субъектов предпринимательства

Оставить комментарий

Поручение в адрес своих заместителей Председатель Правительства озвучил на заседании комиссии по снижению неформальной занятости в республике:

«Ответственным министерствам и ведомствам не удалось выработать эффективный механизм стимулирования работодателей по выходу из «тени».

Поэтому поручаю Руслану Алиевичу, Мураду Низамиевичу в трехмесячный срок с участием всех заинтересованных сторон, научных кругов, разработать систему и инструменты нематериального стимулирования субъектов предпринимательства по легализации трудовых доходов работников», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Также читают:

Первое совещание Сергея Меликова с руководителями ...
Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Даг...
Александр Матовников поздравил Владимира Васильева...
В Доме печати открылся избирательный участок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.