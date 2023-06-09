Председатель Правительства Дагестана поручил региональным чиновникам сдать нормы ГТО

Перспективы развития физической культуры и массового спорта в Республике Дагестан обсудили сегодня на заседании Правительства РД под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил коллективам всех органов исполнительной власти сдать нормы ГТО.

Присоединиться к спортивному мероприятию, подать положительный пример молодежи и проверить собственные силы премьер рекомендовал руководителям органов власти лично, а также составам администраций муниципальных образований.