Председатель Правительства Дагестана подверг критике работу по реализации ряда нацпроектов в регионе

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках заседания Правительства заслушивает доклады кураторов нацпроектов среди вице-премьеров и руководителей министерств о ходе реализации нацпроектов.

На этот год запланировано заключение 1169 контрактов. За 8 месяцев текущего года заключен 951 контракт (81,4 %) из всех запланированных. Кассовое исполнение из 29,4 млрд рублей освоено 11,3 млрд рублей, то есть около 40%.

«Мы раз за разом говорим о реализации национальных проектов, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально собираемся и обсуждаем проблемные вопросы, которые возникают в ходе их реализации, находим варианты их решений. Кто-то их решает в оперативном порядке, причем профессионально, в соответствии с графиком и планом работ, но кто-то постоянно находится в красно-желтой зоне.

Уровень бедности в республике снижается медленными темпами, бездействие и пассивная работа министерств и ведомств приводит к социальной напряженности, где-то в селе не достроят школу, ФАПы, детсады, а вы в свою очередь возвращаете миллиардами неосвоенные средства. Так не должно быть, мне не хочется призывать к совести никого, по итогам года по реализации нацпроектов Главой республики могут быть приняты кадровые решения, этот вопрос на особом контроле Сергея Алимовича», — сказал Абдулмуслимов.