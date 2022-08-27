Экономика

Председатель Правительства Дагестана дал старт уборке винограда в Дербентском районе

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Премьер-министр Дагестана, руководители и сотрудники региональных Минсельхозпрода, Минобрнауки, Минпромторга, Минимущества, Комитета по виноградарству и многих других ведомств прибыли с утра в Дербентский район, где дан старт сбору урожая винограда этого года.

Напомним, сегодня в республике организован масштабный субботник. Сотрудники государственных и бюджетных учреждений прибыли на виноградные плантации для сбора урожая.

«Почему именно в Дербентском районе мы решили начать уборку? Мы находимся на самых лучших виноградниках в России. У Дербентского завода игристых вин в Геджухе хозяйство, которое считается единственным в Европе, где на одной площади в 820 гектаров располагается самое высокотехнологичное производство винограда. Это отметил и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Здесь используются самые современные практики и оборудование, самые современные сорта винограда».

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