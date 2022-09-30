Общество

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к дагестанцам после вступления в состав страны четырёх новых республик

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Сегодня настоящий праздник. И мы всецело поддерживаем курс Президента России! Сегодня поистине историческое событие — в нашей стране 4 новых региона! Региона, чьи жители сами приняли решение вернуться на свою историческую Родину!

Мы понимаем, что запад живет не в лучшее время, они исчерпали свои средства и ресурсы, им не нравится то, что Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, их главная цель овладеть ими любыми средствами. Но у них ничего не получится!

Уважаемые дагестанцы, наши предки не простят нас, если мы сегодня не защитим нашу страну от нацистов и от западных тиранов, мы как никогда должны быть рядом друг с другом, рядом с нашим Президентом, нас никогда не сломали духом и сегодня не дадим им сломать нас!

Я поздравляю всех жителей Донбасса, Херсона, Запорожья! Всех жителей России! Долгие годы ожидания подошли к концу! Добро пожаловать домой!

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