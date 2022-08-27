Общество

Председатель Парламента РД Заур Аскендеров принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

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Сегодня, 27 августа, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров принял участие в акции партии «Единая Россия» «Собери ребенка в школу».
Ежегодно в рамках этой акции помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей.

От Заура Аскендерова портфели со всем необходимым для учебы получили 36 школьников, в том числе и первоклассники, из Новокостека, Османюрта, Ичали, Шагода, Куруша, Новосиситли, Сулевкента и других сел Хасавюртовского района.

В Доме культуры «Водник» города Хасавюрта в торжественной обстановке подарки ребятам вручил заместитель председателя Комитета по образованию и науке Руслан Ибрагимов.
От имени спикера республиканского парламента он поздравил ребят с наступающим новым учебным годом и пожелал им успехов.

Администрация района и родители школьников поблагодарили Председателя Народного Собрания Заура Аскендерова за заботу и оказанную помощь.

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