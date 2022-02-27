Председатель Олимпийского совета Республики Дагестан поддержал Сажида Сажидова

Председатель Олимпийского совета Республики Дагестан, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов прокомментировал формирование нового состава правительства республики.

В частности, Курамагомедов поддержал решение Главы региона сохранить в составе правительства в должности министра спорта Сажида Сажидова:

«Сажида Сажидова я знаю давно как выдающегося спортсмена и хорошего тренера и как превосходного спортивного функционера, руководителя, нацеленного на результат.

Уже почти год он у руля министерства спорта республики, но уже проявил себя как эффективный руководитель. Наши спортсмены выиграли медали Олимпийских и Паралимпийских игр, повсеместно открываются спортивные объекты, строятся футбольные поля, спортивные площадки, создаются условия для развития массового спорта. Сажид Халилрахманович успевает везде, старается быть полезным для людей.

Достаточно, опросить самих спортсменов, тренеров, да и рядовых физкультурников. Сажид Сажидов – народный министр и он на своем месте. Положительную работу нашего министра не раз отмечал в своих выступлениях и сам Глава Дагестана Сергей Алимович, который ему очень доверяет. Хотел бы поблагодарить Сергея Алимовича за доверие оказанное Сажиду Сажидову и заверить, что мы спортсмены всегда будем помощниками министра».