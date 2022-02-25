Председатель Общественной палаты Хасавюрта Магомедрасул Шайхмагомедов прокомментировал начало военной операции на Украине

«Сегодня всем нужен мир, но если пустить ситуацию на самотек, в конечном итоге, как подчеркнул наш Президент, враг сделал бы свое черное дело и страна была бы под большой угрозой. Мы видели, как страна, действуя превентивно, смогла предотвратить трагедии в Абхазии и Южной Осетии. Нынешнее положение требует таких же решительных действий.

Мы всецело поддерживаем решение нашего Президента, тем более что в своем обращении он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и вернуться к своим семьям, четко обозначив разграничение власти хунты и простого народа Украины, которые хотят мира и добрососедских отношений».

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники