Председатель НС РД Заур Аскендеров прокомментировал обращение Президента РФ о частичной мобилизации

«Вчера Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился к гражданам страны. Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан поддерживают решение главы государства об объявлении частичной мобилизации. Решение вынужденное и оправданное текущим положением дел. Сегодня, как и в 1999 году, стоит вопрос о защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности нашего Отечества.

Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов в своем заявлении отметил угрозы коллективного Запада по ослаблению Российского государства.

В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, других освобожденных районах сложилась непростая ситуация. И наша задача оказать им всемерную поддержку.

Многонациональный Дагестан не раз доказывал свою сплоченность перед лицом общей угрозы. Это всегда помогало нам преодолевать трудности и побеждать. Дагестанцы сегодня мужественно защищают интересы нашей Родины в ходе проведения специальной военной операции. И я уверен, что поставленные Президентом страны и Главой республики задачи будут выполнены», – отметил Заур Аскендеров.