Политика

Председатель НС РД Заур Аскендеров посетил Азербайджан

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В числе официальных мероприятий – встречи: с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой; с Председателем Правительства Азербайджана Али Асадовым.

Визит Председателя дагестанского парламента в Азербайджан стал очередным шагом в укреплении связей между Дагестаном и Баку.

Напомним, в декабре прошлого года соседнее государство с рабочим визитом посетил Сергей Меликов. В ходе встречи с Президентом страны Ильхамом Алиевым были определены направления сотрудничества.

По итогам поездки глава Дагестана дал соответствующие поручения республиканским органам власти.

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