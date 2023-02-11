Председатель НС РД Заур Аскендеров побывал с рабочим визитом в Бабаюртовском районе

В поездке его сопровождали вице-спикер парламента Камил Давдиев, вице-премьер Правительства – министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов, председатель Комитета НС Артур Исрапилов.

Вместе с руководителем Бабаюртовского района Даниялом Исламовым и председателем районного Собрания депутатов Алавдином Акмурзаевым делегация побывала в селе Львовское № 1, где ознакомилась с ходом строительства школы и скважины для питьевой воды, а также обсудила вопросы газоснабжения населённого пункта. А в селе Бабаюрт делегация осмотрела строящийся Дом культуры на 600 мест.

Итоги рабочего визита были подведены в администрации Бабаюртовского района.

Завершилась рабочая поездка посещением семьи участника СВО — добровольца, депутата Народного Собрания Абдуллы Магомедова.