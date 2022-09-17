Председатель НС Дагестана Заура Аскендеров поздравил каспийчан с 75-летием города

Уважаемые жители города Каспийска!

От имени Народного Собрания Республики Дагестан поздравляю вас с 75-летием города Каспийска!

Этот юбилей – важное событие в жизни нашей многонациональной республики и настоящий праздник для всех, кто искренне любит свой город. За этой датой годы огромного труда многих поколений, людей разных национальностей и религий. Вы прошли славный исторический путь и внесли весомый вклад в развитие республики. С глубоким уважением мы вспоминаем имена каспийчан, которые вписали славные страницы ратных подвигов и трудовых свершений в историю Дагестана и России.

Жители города сохраняют и передают из поколения в поколение лучшие традиции – трудолюбие, добрососедство, патриотизм, твердость духа. Мы с вами являемся свидетелями позитивных перемен, которые переживает город.

Сегодняшняя дата – возможность не только оценить сделанное, но и наметить новые рубежи. И я уверен, что с такими замечательными людьми – настоящими патриотами родного города, Каспийск будет неуклонно двигаться вперед.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо родного города и Дагестана!

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан З.Аскендеров