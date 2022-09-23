Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров: «Когда Родина нуждается в нашей поддержке — мы не можем оставаться в стороне»

Накануне депутат Расим Гаджиагаев принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

Спикер регионального парламента Заур Аскендеров, комментируя это, сказал:

«Спикер Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале отметил, что депутаты, кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции, никакой брони у депутатов нет. И это правильно. Когда Родина нуждается в нашей поддержке, мы не можем оставаться в стороне.

Депутат Народного Собрания, член Комитета по образованию и науке Расим Гаджиагаев принял решение отправиться в зону специальной военной операции и уже завтра мы будем провожать его.

В ходе спецоперации дагестанские ребята за проявленные мужество и героизм были отмечены высокими государственными наградами.

Я уверен, что и наш депутат с достоинством выполнит свой долг и с победой вернется к своим обязанностям в Народном Собрании».