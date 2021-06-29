Председатель иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев обратился к дагестанцам

Уважаемые дагестанцы! К сожалению, в последнее время эпидемия коронавирусной инфекции вновь вышла на подъем. Количество заболевших этой опасной и коварной болезнью резко выросло.

Прежде всего, хочу пожелать им скорейшего выздоровления: мы молимся за них и очень надеемся, что все они сумеют преодолеть болезнь.

В связи с этим я обращаюсь ко всем дагестанцам сделать все возможное, чтобы остановить дальнейшее распространение этой инфекции.

Сделайте все, чтобы минимизировать контакты ваших близких с посторонними лицами и предупредите, чтобы без крайней необходимости не выходили на улицу, магазины, банки и другие объекты соцкультбыта. Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, не подвергаете риску ни себя, ни окружающих.

Сегодня мы не имеем права думать только о собственных потребностях. И не можем допустить, чтобы большое количество людей заболели одновременно.

Наша общая задача – максимально уменьшить распространение вируса. И лучший способ для этого – сделать прививку от COVID и соблюдать рекомендации специалистов.

Я также хочу обратиться к руководителям религиозных общин соблюдать введенные ограничительные меры и совершать все богослужения дома или с минимальным количеством людей с соблюдением всех норм безопасности.

Эти меры призваны защищать жизни людей от смертельно опасной болезни. Поэтому прошу всех отнестись к этим мерам с пониманием и призываю население сохранять спокойствие и благоразумие.

Сейчас задача и наша, и представителей других конфессий – сделать всё, чтобы сдерживать стремительное распространение коронавирусной инфекции.