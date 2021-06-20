Политика

Председатель горсобрания депутатов Каспийска прокомментировал итоги Съезда «Единой России»

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Председатель Собрания депутатов городского округа «город Каспийск» Абдулвахид Джаватов прокомментировал итоги Съезда «Единой России».

Джаватов выделяет, что деятельность партии будет ориентирована на развитие социального блока.

«Образование и медицина должны быть доступны каждому! Выступая на Съезде, Президент нашей страны Владимир Путин сказал, что уровень доступности здравоохранения в разных регионах отличается, а нужны  высокие общие стандарты на всей территории страны. Поэтому Главой государства в рамках Съезда было дано поручение правительству и «Единой России» запустить программу медицинской реабилитации, на что будет выделено дополнительно более 100 миллиардов рублей», — отмечает Джаватов.

Он готов приступить к выполнению задач Президента на местах. Например, обновить сельские школы.

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