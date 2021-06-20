Председатель горсобрания депутатов Каспийска прокомментировал итоги Съезда «Единой России»

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Каспийск» Абдулвахид Джаватов прокомментировал итоги Съезда «Единой России».

Джаватов выделяет, что деятельность партии будет ориентирована на развитие социального блока.

«Образование и медицина должны быть доступны каждому! Выступая на Съезде, Президент нашей страны Владимир Путин сказал, что уровень доступности здравоохранения в разных регионах отличается, а нужны высокие общие стандарты на всей территории страны. Поэтому Главой государства в рамках Съезда было дано поручение правительству и «Единой России» запустить программу медицинской реабилитации, на что будет выделено дополнительно более 100 миллиардов рублей», — отмечает Джаватов.

Он готов приступить к выполнению задач Президента на местах. Например, обновить сельские школы.