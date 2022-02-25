Председатель «Гильдии строителей» прокомментировал решения Владимира Путина по Украине

Признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР и последующие решения Президента РФ Владимира Путина нашли отклик в Дагестане.

Президент-Председатель Совета Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», Заслуженный строитель Республики Дагестан, Почетный строитель РФ, член Совета Национального объединения строителей Али Шахбанов:

«Поддерживаю решение Президента страны. Несмотря на будущие последствия для экономики, это решение защищает целостность и безопасность России.

В таких решениях, на мой взгляд, не нужно исходить из цены вопроса, имею в виду экономику, последствия вводимых санкций. Здесь главное – безопасность нашей страны, здоровье и благополучие людей, в том числе в Донецкой и Луганской республиках, равно как и в самой Украине. Но без неонацистов разных мастей и их приспешников во власти. Люди в подвалах вот уже долгих восемь лет, за это время, по данным ООН, убито более 13 тыс. человек – жителей Донбасса. Конец же должен быть страданиям людским.

Решение В.В.Путина о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины является обоснованным и единственно возможным при складывающихся обстоятельствах. Вопреки отдельным негативным ожиданиям, решение России признать самопровозглашенные республики Донбасса будет иметь мощный отрезвляющий эффект для наших западных «партнеров» и США. Прежде всего нашу страну станут уважать и считаться с его статусом великой и ядерной державы. Что же до санкций, они были, есть и будут. Это же их доктрина – уничтожить Россию.

В это непростое время нам всем нужно консолидироваться вокруг решения нашего Президента. Без помощи государства люди и бизнес не останутся. Правительство РФ уже анонсировало меры по сдерживанию цен, стабилизации рынка труда и гарантии по зарплатам», — говорится в тексте.