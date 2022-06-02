Культура

Председатель ДРО «Союз кинематографистов Российской Федерации» Магомед Сулейманов о фильме «Аманат»

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«Аманат- это историческая мелодрама. Многие говорят, что в фильме присутствует какие-то исторические неточности, да, я их тоже заметил. Но это художественный фильм, где автор имеет право где-то что-то недосказать, где-то приукрасить. Это все-таки творчество! Фильм построен на любви двух молодых людей, их честных и добрых порывах. Искренность здесь преобладает над политикой! А кинолента затрагивает сердце каждого зрителя»

Магомед Сулейманов — заслуженный работник культуры РФ, актер, советский и российский режиссёр документального кино.

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