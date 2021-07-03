Председатель Белорусской федерации борьбы имеет агульские корни

Алим Максимович Селимов — двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе. На верхнюю ступень пьедестала чемпионата мира он поднимался в 2005, а затем уже через шесть лет, в 2011. Победные для спортсмена чемпионаты мира проходили в Венгрии и Турции.​ Он начал свою карьеру в 1991 году и выступал в весе до 84 килограмм. На увлечение борьбой большое влияние оказал старший брат именитого спортсмена, который также отвечал за его воспитание.

Всего детей в семье Селимовых было четверо, их воспитанием занималась мама, уроженка Агульского района, преподававшая русский язык в школе села Касумкент. После получения аттестата об основном общем образовании Алим Селимов поступил в РПЭК​ №1 в городе Махачкала Республики Дагестан. Здесь он продолжил занятия в секции вольной борьбы, в которую ходил с 9 лет в родном Касумкенте. Принимал активное участие в международных молодежных первенствах. Выиграл чемпионат Дагестана среди юношей.

В силу ряда обстоятельств подающему надежды спортсмену пришлось уехать в Гомельскую область Республики Беларусь. Здесь в городе Мозырь жил тренер по греко-римской борьбе М.Э.Эскендаров, выходец из Республики Дагестан. Тренер-преподаватель разглядел в молодом человеке задатки чемпиона и предложил ему остаться в Белоруссии. С 1999 года началось сотрудничество М.Э.Эскендарова и Алима Селимова.

Тренировки проводились в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва профсоюзов по борьбе города Мозырь Гомельской области. В одном из интервью спортсмен говорил о том, что город Гомель имеет для него большое значение, потому что здесь состоялось его становление как спортсмена и как человека.

Алим Селимов – первый среди дагестанцев выиграл мировой чемпионат по греко-римской борьбе. Переход из вольной борьбы в греко-римскую борьбу был связан с давней травмой спортсмена.​ ​ ​

С 2006 года он был спортсменом-инструктором национальной команды по греко-римской борьбе, а также удостоен медали «За трудовые заслуги». Кроме того, является обладателем многочисленных наград соревнований различного уровня.

Теперь же Алим Максимович Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы. Решение о назначении было принято на отчетно-выборной конференции федерации в столице республики, в городе Минске.​

Алена Магомедова