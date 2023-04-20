Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан», глава Кайтагского района прокомментировал Послание Главы РД НС

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан», глава Кайтагского района Алим Темирбулатов принял участие в ежегодной церемонии оглашения Послания Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию РД, которое продлилось около двух часов.

После завершения мероприятия, Алим Темирбулатов прокомментировал основные темы, поднятые Главой республики в своем обращении.

«Послание Сергея Меликова носило социально ориентированный характер. В первую очередь он акцентировал внимание собравшихся в зале парламентариев, руководителей региональных министерств и ведомств, муниципальных органов власти и других участников мероприятия на непростой ситуации, сложившейся в нашей стране в связи с проведением СВО на территории Украины с целью защиты соотечественников, во имя торжества справедливости и искоренения диктата глобальной «империи зла». Глава Дагестана отметил доблесть и честь дагестанских военнослужащих, самоотверженно сражающихся в борьбе за интересы и безопасность своей Родины и подчеркнул важность всенародной поддержки и оказания помощи их семьям. В Кайтагском районе с этой целью создан штаб поддержки семей мобилизованных в зону СВО земляков, который регулярно помогает родственникам военных. Помимо этого, общественники района вместе с неравнодушными жителями муниципалитета организуют сборы гуманитарной помощи, которая направляется прямо на передовую», — рассказал он.

В Послании Главы РД также был затронут ряд вопросов социально-экономического блока – от сбора налогов, преобразований в сельхозпроизводстве, здравоохранении, образовательной и культурной сфере, до развития туризма в республике, который, в свою очередь, при правильной организации, поспособствует экономическому росту и пополнению бюджета, как муниципалитетов, так и региона в целом.

«В числе вопросов, касающихся муниципалитетов, хочу выделить вопросы поднятия заработной платы муниципальным служащим и финансового подкрепления полномочий, возложенных на муниципальные власти, что Глава региона поручил проработать и предусмотреть при формировании бюджета на следующий год. Это очень важно для нас, потому что нам необходимо привлекать профессиональные кадры с качественным образованием, а неконкурентоспособная низкая зарплата не позволяет нам это сделать. Этот момент имеет большое значение для эффективности функционирования муниципальной власти», — заявил Алим Темирбулатов.

По поводу модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, о которой говорил Сергей Меликов в своем обращении, а в частности строительства объездных дорог городов Хасавюрт, Махачкала и Дербент, и расширения федеральной трассы до 4 полос, Председатель Ассоциации «Совета МО РД» сказал: «Это важно для всего населения Дагестана. В условиях роста транспортного потока, строительство этих автомагистралей улучшит ситуацию с загруженностью и обеспечит безопасное движение автотранспорта. Безусловно, улучшение качества дорог также положительно повлияет на социально-экономическое развитие нашей республики».

В рамках каждого поднятого в Послании вопроса, Сергей Меликов дал соответствующие поручения руководителям региональных министерств и главам городов и муниципалитетов, при этом отмечая, что комплексный подход к решению поставленных задач создаст новые перспективы на будущее и повысит благосостояние дагестанцев.

«Большую роль в вопросах повышения экономического и социального уровня Дагестана, Сергей Меликов отводит нам, главам муниципалитетов. Как Председатель Ассоциации «Совета глав МО» и как глава района хочу заверить Сергея Алимовича, что оказанное нам доверие в решении столь важных для республики вопросов, мы, несомненно, постараемся оправдать!» — заключил глава муниципалитета Алим Темирбулатов.