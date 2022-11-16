Предприятия Дагестана обеспечат бесперебойное снабжение военных для целей СВО

В Дагестане проходит согласование программы регионального фонда развития промышленности «Первая необходимость».

Своим мнением по этой программе делится политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой.

«Конечно, задействовать ресурсы Республики Дагестан в производстве средств нужных для СВО, решает сразу несколько очень актуальных задач. Во-первых, судя по размерам займов и ничтожных процентов, это даст мощный импульс развития сектору промышленности в целом, что даст рост экономического, а следом и социального благополучия. Во-вторых, в условиях экономического кризиса и риска остаться без работы, предоставляются стабильные условия труда для довольно большого числа людей», — отмечает эксперт.

В рамках программы «Первая необходимость» в регионе предполагается предоставление займов предприятиям, изготавливающим продукцию для целей СВО до 20 млн рублей под 1% сроком до двух лет. Средства займа могут быть направлены на приобретение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность предприятия.

Эти меры поддержки позволят республиканским промышленным предприятиям обеспечивать бесперебойное снабжение востребованной продукцией военных при решении задач специальной военной операции.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»