Предпринимателям, ведущим деятельность по предоставлению мест для временного проживания, будут предоставлены субсидии по возмещению 50% затрат

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан объявляет о начале приёма заявок на предоставление предпринимателям, ведущим деятельность по предоставлению мест для временного проживания, субсидий на возмещение части затрат на приобретение движимого оборудования, которое используется для оказания комплекса услуг по проживанию и питанию в коллективных средствах размещения. Размер субсидии равен половине от стоимости затрат, но не более миллиона рублей.

Для получения субсидии нужно обратиться в МФЦ или региональное ведомство по туризму. Приём документов будет открыт до 15 сентября.

Вся необходимая информация по номеру 55-44-28 и по ссылке https://dagtourism.com/subsidii-na-priobretenie-oborudovanija-inventarja-i-drugih-obektov-dvizhimogo-imushhestva/.

Данная мера реализуется в рамках государственной программы РД «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».