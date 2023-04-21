Предпринимателям в Дагестане возместят часть средств, затраченных на строительство газовых заправок

Соответствующее соглашение было достигнуто между правительством республики Минэнерго России, сообщил в пятницу Глава Дагестана Сергей Меликов на расширенном совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в Краснодарском крае.

«Утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство заправок, переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ», – цитирует ТАСС главу Дагестана.

По его словам, развитие топливно-энергетического комплекса актуально для региона, поскольку стремительно растет грузооборот по коридору «Север-Юг» и туристический поток.

В настоящее время, как отметил глава региона, количество транспортных средств, использующих газомоторное топливо, в Дагестане составляет около 20% от общего количества.