Общество

Предпринимателям Дагестана помогут разработать сайт

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Дагестанские предприниматели могут бесплатно разработать сайт. Такую услугу предоставляет Центр «Мой бизнес». В рамках услуги «Создание сайтов» специалисты центра разработают для предпринимателей дизайн-макет и создадут лендинговую страницу (одностраничний сайт), разработают дизайн-макет, создадут интернет-сайт и тд.

Услугой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Дагестана, включенные в единый реестр субъектов МСП, а также самозанятые. Подробнее

Источник: Мирмол

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