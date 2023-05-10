Общество

Предпринимателям Дагестана помогут освоить онлайн-торговлю

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Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям освоить онлайн-торговлю и начать работать с ведущими российскими маркетплейсами.

Электронные торговые площадки становятся популярнее физических точек, поэтому многие производители выходят на маркетплейсы. Это огромная интернет-витрина, где представлены разные продавцы. Он похож на агрегатор, но разница в том, что покупатель совершает покупки сразу на маркетплейсе, а не переходит на отдельные сайты каждого конкретного продавца. Продавец получает доступ к большей аудитории и возможность продавать в любом регионе страны и даже за рубежом. Также сокращаются затраты на размещение и продвижение товара. А самое главное — быстрый запуск продаж. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» специалисты дагестанского центра «Мой бизнес» помогут предпринимателям освоить онлайн-торговлю.

Источник: Мирмол

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