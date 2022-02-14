Предпринимательница из села Чиркей Написат Магомедова заключила социальный контракт на открытие выпечки

Часть своего дома Написат переоборудовала под кондитерский цех, но отсутствие профессиональной техники и сырья для современной выпечки не позволяло ей принимать заказы от клиентов.

На средства, полученные в рамках соцконтракта, Написат смогла приобрести специальную печь, тестомеску, планетарный миксер и декоративные заготовки для праздничных тортов.

«Теперь, когда у меня есть все необходимое для работы, я смогу чаще радовать своих клиентов сладостями, а большее количество заказов поможет и мне выйти из непростого финансового положения», — уверенна Написат.