Предприниматели учредили собственные выплаты семьям земляков, погибших в СВО

В Кумторкалинском районе предприниматели поддержали инициативу руководителя муниципалитета Айнутдина Зиявутдинова и оказали финансовую помощь семьям земляков, погибших в специальной военной операции.

Сегодня, в День Победы, в Коркмаскалинской школе открыли памятную доску Исламу Исракову, погибшему в СВО. На торжественном мероприятии Рассим Темеев и Шамиль Исмаилов — учредитель и директор ООО «Магнум» вручили семье воина 50000 рублей.

«Мы решили поддержали инициативу главы района Айнутдина Магомедкамиловича и оказать поддержку семьям наших земляков, погибших в специальной военной операции.

Обычно на День Победы помощь оказывают ветеранам Великой Отечественной войны, но эти ребята для нас тоже ветераны, они тоже сражались против фашизма. Пусть Всевышний вознаградит их Раем», — отметили предприниматели.

Напомним, что глава муниципалитета обратился к бизнесменам с призывом нести социальную ответственность перед жителями сел, в которых зарабатывают деньги, в частности помогать семьям погибших в СВО земляков. Отрадно, что призыв нашел отзыв в сердцах благочестивых бизнесменов.

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