Предприниматели Дагестана смогут принять участие в Международной выставке легкой промышленности «Красная нить»

С 8 по 9 апреля в городе Алушта Республики Крым состоится V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить». Участниками мероприятия станут поставщики товаров легкой, текстильной промышленности и представители торговой отрасли. Мероприятие проводится для презентации товаров и прогрессивных технологий, налаживания новых связей и корректировки собственной маркетинговой политики. В ней могут принять участие самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный режим налогообложения «Налог на профессиональный доход», осуществляющие свою деятельность на территории нашей республики. Подать заявку можно в Центре поддержки предпринимательства Дагестана по адресу: ул. Гагарина, 120.

Источник: https://mirmol.ru/jekonomika/predprinimateli-dagestana-smogut-prinjat-uchastie-v-mezhdunarodnoj-vystavke-legkoj-promyshlennosti-krasnaja-nit/