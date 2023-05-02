Предприниматели Дагестана получили в I квартале 2023 года почти 1,6 млрд рублей финансирования при помощи НГС

Сегодня, 2 мая, в первый день работы Кавказской инвестиционной выставки, которая проходит в Минеральных Водах, глава Республики Дагестан Сергей Меликов встретился с генеральным директором Корпорации МСП, председателем Наблюдательного совета МСП Банка Александром Исаевичем.

Были обсуждены вопросы сотрудничества региона с корпорацией, в том числе и меры поддержки предпринимателей региона.

Отмечено, что поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года финансирование на общую сумму почти 1,6 млрд рублей. Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период и составляет практически половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год.

«У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование, – отметил Александр Исаевич. – Она оказывается в соответствии с национальным проектом “Малое и среднее предпринимательство” и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения».

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – очень важный для Дагестана вопрос. Здесь формируется более трети валового регионального продукта, активно растет число самозанятых граждан. В прошлом году в республике мерами господдержки на общую сумму более 5 миллиардов рублей смогли воспользоваться свыше 1000 субъектов МСП. Наряду с этими мерами поддержки и налоговыми преференциями, которые действуют для предпринимателей в Дагестане, способствовало развитию бизнеса и льготное кредитование», – отметил Сергей Меликов.

Он добавил, что недавно в республике появилось удалённое рабочее место представителя банка МСП. Благодаря этому льготные программы стали более доступными, а предпринимательская и инвестиционная деятельность получили толчок к дальнейшему развитию. «Сегодняшняя встреча доказала, что и Дагестан, и «МСП Банк» заинтересованы в ещё более тесном сотрудничестве. Мы сделаем всё необходимое, чтобы его результаты ощутили ещё больше наших предпринимателей», – заключил руководитель региона.

По данным на 20 апреля 2023 года, в Дагестане зарегистрировано более 46 тысяч индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и более 225 тысяч самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 318 тысяч человек.

Напомним, Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.