Предприниматели Дагестана намерены воспользоваться мерами поддержки бизнеса  

Бизнесмены направили 44 заявки на более 500 млн. рублей в рамках программы льготного кредитования. Об этом сообщил руководитель Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк России» Евгений Морозов в ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости экономики республики.

«Сбербанк России с 9 марта начал принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России. Согласно этой программе, получить льготные кредиты могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия не выше 13,5% годовых на срок до одного года.

Срок действия программы до 30 декабря 2022 года. В программе может принимать участие обширный перечень предприятий за исключением подакцизных видов деятельности.

В настоящее время в Дагестане по программе льготного кредитования поступило 44 заявки на общую сумму 508,2 млн. рублей.