Предприниматели Дагестана могут получить субсидии на развитие инфраструктуры туризма

Минтуризма Дагестана объявляет о начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма.

Участниками отбора могут стать юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан.

Гранты предоставляются на:

приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы;

организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов (в том числе приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, а также приобретение мобильных погружных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья);

разработку новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха);

создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, включая мобильные приложения и аудиогиды;

реализацию проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма (в том числе оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной среды, среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху).

Прием документов осуществляется с 15 мая по 14 июня 2023 года.

Подробная информация размещена на сайте.

По всем вопросам обращаться по номеру 8(722) 55-44-51 Омарова Наида Омаровна.