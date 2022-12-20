Предприниматель из Табасаранского района шьёт зимнюю обувь для мобилизованных

Индивидуальный предприниматель, выходец из селения Сика Табасаранского района Максим Казимов оказывает помощь мобилизованным в виде пошива зимней спецобуви.

Уже в администрацию Табасаранского района передано в волонтерский штаб «МыВместе» по оказанию помощи мобилизованным граждан и их семьям 50 пар армейских берцев.

У Максима Казимова частное предприятие «Макс» в Махачкале, которое специализируется на пошиве, в основном, мужской обуви.

Очередную партию гуманитарной помощи по поручению главы Табасаранского района Магомеда Курбанова повезут бойцам СВО на передовую заместитель главы муниципалитета по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев и заместитель председателя Собрания депутатов района Яшар Абдулов.