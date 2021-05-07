Предпочел смерть, чем немецкий плен

Старший лейтенант Гусейнов Исмаил Исмаилович родился в 1921 году в селе Хутхул Агульского района Дагестанской АССР. Он был одним из первых грамотных агульских специалистов, подготовленных из местных кадров.

После окончания Дербентского педагогического училища был избран первым секретарём Агульского райкома комсомола. Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем ушел на фронт. Воевал за оборону Сталинграда, был тяжело ранен в бою.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны l степени и медалью «За оборону Сталинграда».

Выписка из наградного листка (орден Отечественной войны I степени): «В бою на Белгородском направлении 03.08.1943 г. Гусейнов И.И. смело и храбро шел впереди боевых порядков своей роты, первым ворвался в траншеи противника, вступил в неравный бой с 300 немецкими солдатами и офицерами, в этом бою он сам лично уничтожил штыком своей винтовки и гранатами 28 немецких солдат и офицеров. Оказавшись без боеприпасов, Гусейнов И.И. был окружен немцами, в рукопашной схватке, предпочитая смерть, чем немецкий плен, героически погиб. Награжден посмертно орденом Отечественной войны l степени».⠀

Старший лейтенант Исмаил Гусейнов похоронен в братской могиле в селе Терновка Белгородской области.⠀

Абдурахман Манафов