Предложение Главы Дагестана создать туристическую полицию, поддержал В.В. Путин

Комментируя предложение Главы Дагестана создать туристическую полицию, редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич отмечает: «Идея важна тем, что на сегодня настал момент, когда необходимость в службах охраны правопорядка именно на туристических объектах на лицо. Озвучивание проблемы профессионалом на высоком уровне получить должно и свое положительное решение на высоком уровне властей РФ».

Предложение Главы Дагестана создать в городах-курортах туристическую полицию нашел положительный отзыв и у Президента России на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. Владимир Путин поддержал идею о создании туристической полиции на российских курортах. «Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно», — сказал Владимир Путин.

Сергей Меликов заметил, что такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»