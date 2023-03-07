Общество

В преддверии Международного женского дня Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин

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Глава Республики Дагестан отметил, что Международный женский день — это замечательный весенний праздник, который пронизан светом любви и гармонии, нашего искреннего уважения к матерям, сёстрам, дочерям, спутницам жизни.

«Самой природой вы призваны хранить тепло семейного очага, растить детей, беречь и передавать подрастающим поколениям истинные ценности, необходимые каждому», — сказал Глава Республики Дагестан.

Меликов выразил гордость от того, что в нашей республике немало состоявшихся женщин, которые талантливо проявляют себя в самых разных сферах общества.

«Вы нас вдохновляете. И мы, мужчины, и дальше будем вас поддерживать», — сказал Меликов.

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