Общество

Праздник удался на славу

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31 мая за празднично накрытыми столами комплекса «Озеро» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей.

На праздник, организованный Комплексным центром социального обслуживания детей в МО «город Дербент», были приглашены многодетные семьи, дети из семей участников СВО, инвалиды детства, а также их родители.

Мне хочется поздравить наших «виновников» торжества с этим большим международным праздником и пожелать всем счастья, здоровья, благополучия. Пусть на лицах наших детей всегда будут улыбки! – сказал, обращаясь к многочисленным гостям, и.о. руководителя КЦСОН в МО «г. Дербент» Теймур Саругланов.
В этот солнечный день перед детьми выступали певцы и танцоры, которых дружными аплодисментами поддерживали все участники праздничного мероприятия. В концерте активное участие принимали и сотрудники КЦСОН, которые не только блеснули хореографическим мастерством, но и приглашали на танцы детей, их родителей и всех остальных гостей. Наибольший успех выпал на долю аниматоров в костюмах сказочных героев, с которыми дети от всей души плясали и никак не хотели с ними расставаться.

Следует отметить хорошо организованную работу дружного коллектива КЦСОН, подготовившего к торжественному мероприятию большую литературно-музыкальную программу. Благодаря их сотрудникам детский праздник получился по-настоящему веселым и радостным.
Международный День защиты детей завершился вручением Почетных грамот самым активным участникам, а его юным гостям — праздничных подарков, учрежденных главным спонсором мероприятия — благотворительным фондом «Чистое сердце».

Источник: Сетевое издание Дербент

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