Праздник семьи и верности

8 июля в России отмечают День семьи

Праздник семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года. В Дагестане этот праздник отмечается с особым традиционализмом. В многообразии культур, традиций, народов, языков и вероисповедания Республика Дагестан уникальна. А вот то, что свято, присуще всем народам, так это незыблемость единства семьи, традиций. Для дагестанцев семья – это храм, где зарождаются добрые традиции, которые передаются от одного поколения к другому. Особенность Дагестана еще в том, что каждый второй его житель — ребенок.

В Дагестане семья была и остается уникальной средой, где сохраняются и прививаются наши национальные традиции, культурные ценности и моральные принципы. В Агульском районе Дагестана традиционно много молодых многодетных семей с прочными, дружными семейными союзами, не боящихся растить молодое поколение, благодаря которым крепнет и развивается. В этом их все более активно поддерживает государство в лице администрации района, социальная политика которого направлена на укрепление семьи.

Поддержка семьи, материнства и детства – сегодня одна из общенациональных задач. Наш общий долг – укрепить институт семьи, оказывать всемерную помощь многодетным семьям, хранить семейные традиции, воспитывать у молодежи уважение к браку, отцовству и материнству, в любви и единении созидать достойное будущее нашего Отечества.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»