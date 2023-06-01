Праздничный концерт для юных каспийчан и их родителей состоялся на площади им. Ленина

Праздничный концерт в честь Дня защиты детей состоялся на главной площади города Каспийска. На сцене для горожан и гостей республики выступили детские творческие коллективы — «Мир танцев», «Вдохновение», «Непоседы», «Аквамаринки», а также воспитанники детской школы искусств им. Сергея Агабабова и Дома детского творчества и другие.
Началось мероприятие с приветственного слова заместителя главы Каспийска Казбека Демирова, который рассказал об истории праздника, а также поздравил ребят с этим ярким и светлым днем.
Также с наилучшими пожеланиями обратился к присутствующим и заместитель министра экономики и территориального развития региона Адильхан Ахмедов.
В этот день со сцены звучали детские песни, исполнены красивые современные, национальные танцы, а также русские народные.
В рамках концерта состоялось торжественное награждение победителя и призеров конкурса «Улицы героев». Вручала награды руководитель КИДа г. Каспийска Ольга Мусанабиева. По результатам конкурса победу одержала школа номер 1.
Далее для гостей мероприятия продолжилась развлекательная программа на тематических площадках.