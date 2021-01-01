Праздничные концерты будут греметь на площади Махачкалы до 7 января

Ежедневно до 7 января любой посетитель центральной площади Махачкалы окажется на бесплатном праздничном концерте.

Накануне перед наступлением Нового года здесь прошёл концерт с участием многих детских коллективов: танцевальные ансамбли «Душа дагестана», «Дети гор», «Термен», также с композицией «Мчится тройка» выступил вокальный ансамбль «Камерата». Своими номерами порадовали также Загидат Алиева, Надия Османова, Ясмина Салихова и другие. Кроме того, канун Нового года для Махачкалы и гостей города ознаменовался новым шоу — 3D-mapping-шоу.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники