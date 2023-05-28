Праздничное  мероприятие, приуроченное Дню пограничника  прошло в воинской части 2454-Б Ахтынского района

Поздравить пограничников прибыли руководители учреждений муниципалитета, главы сельских поселений, сотрудники силовых структур, ветераны и учащиеся средних школ.

Много теплых слов в адрес пограничников было сказано в ходе торжественного митинга.

Выступавшие отмечали, что за два десятилетия славной боевой истории сотрудниками Службы в п. Ахты вписано немало ярких страниц в летопись пограничной службы.

Пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой Российского государства, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ.

В заключение, с концертной программой перед собравшимися выступили коллективы художественной самодеятельности Ахтынского Дома культуры.