Общество

Праздничное  мероприятие, приуроченное Дню пограничника  прошло в воинской части 2454-Б Ахтынского района

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Поздравить пограничников прибыли руководители учреждений муниципалитета, главы сельских поселений, сотрудники силовых структур, ветераны и учащиеся средних школ.

Много теплых слов в адрес пограничников было сказано в ходе торжественного митинга.

Выступавшие отмечали, что за два десятилетия славной боевой истории сотрудниками Службы в п. Ахты вписано немало ярких страниц в летопись пограничной службы.

Пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой Российского государства, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ.

В заключение, с концертной программой перед собравшимися выступили коллективы художественной самодеятельности Ахтынского Дома культуры.

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