Православные верующие Дагестана готовятся встретить великий праздник

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы – сочиво Трапезничать можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.

Во всех храмах Махачкалинской епархии, расположенных на территории Республики Дагестан, пройдет праздничное богослужение и Чин великого освящения воды.

В Махачкале уставные богослужения пройдут в Свято-Успенском кафедральном Соборе 18 и 19 января.

18 января 2023 года, в среду, в 8:00 в Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) в Свято-Успенском кафедральном соборе архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершит уставные богослужения (Царские часы, Чин изобразительных, Вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого и Чин великого освящения воды).

В тот же день в 17:00 в Свято-Успенском соборе и в 16:00 в Храме в честь благоверного Князя Владимира, на центральной площади города Махачкалы будет совершено Всенощное бдение.

В ночь на 19 января, в 23:45, в районе городского пляжа «Березка» будет совершен Чин великого освящения вод Каспийского моря. В 23:00 от Свято-Успенского кафедрального собора будет отправляться специально выделенный автотранспорт к месту освящения вод Каспия, где будут организованы палатки, для желающих совершить традиционное погружение, здесь же будут дежурить спасатели МЧС и врачи «Скорой помощи». После окончания крещенских купаний желающие будут развозиться по районам города.

В ночь с 18 на 19 января, в 00:00, — ночное богослужение в храме святого благоверного великого князя Александра Невского при Свято-Успенском кафедральном соборе. Будет совершено Всенощное бдение, Часы, Божественная литургия и Чин великого освящения воды.

19 января, в 8:00, в праздник Святого Богоявления (Крещения Господня) в Свято-Успенском кафедральном соборе и Храме в честь благоверного Князя Владимира, на центральной площади г. Махачкалы будет совершена Божественная литургия и Чин великого освящения воды.