Правительству РФ поручено нарастить темпы вакцинации против COVID-19

По итогам совещания с членами Правительства РФ, которое состоялось 20 октября, Владимир Путин дал ряд поручений, в числе которых наращивание темпов антиковидной иммунизации населения. Где особое внимание необходимо уделить вакцинации граждан старшего возраста, лиц, переболевших коронавирусом и граждан, подлежащих ревакцинации. Кроме того, рекомендовано предоставить два дня оплачиваемого выходного для тех граждан, кто проходит вакцинацию от COVID-19. Доклад за исполнением этих и других вопросов должен быть представлен Президенту России до середины ноября, а в последующем ежемесячно.

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