Правительством Дагестана обсуждены меры поддержки Кубачинского художественного комбината

11 июня на совещании под председательством Артема Здунова обсудили развитие народных художественных промыслов в республике. Участники мероприятия обсудили, в частности, деятельность Кубачинского художественного комбината.

Как отметил премьер, наступило время предпринять конкретные шаги для оказания помощи предприятию, начиная с оснащения современным оборудованием. При этом необходимо обеспечить доступ всех умельцев к оборудованию. Как сообщил Здунов, эта республиканская отрасль самая мощная в стране.

По словам премьера, сейчас комбинат на грани банкротства и стоит задача его спасти.

Расул Ибрагимов, глава Минтуризма, заявил, что комбинат может претендовать на федеральные субсидии, что позволит повысить объемы продаж, уменьшив оборотные средства.

Как было отмечено на совещании, для восстановления работы предприятия необходимо 65,5 млн руб. За счет средств получится погасить долги и закупить сырье и оборудование.

Обсудили также возможность включения комбината в туристические маршруты и использования интернет-ресурсов для сбыта продукции. А для развития всей отрасли было озвучено о необходимости создания площадки технико-ремесленного творчества, на которой любой желающий сможет реализовать свои творческие способности. В планах создание Центра промышленного дизайна НХП в Махачкале, оснастив его современным оборудованием.

Вопрос упрощения оборота серебряных изделий для поддержки ювелиров, озвученный кубачинскими мастерами, будет изучен в региональном Правительстве .

После обсуждения всех проблем представители села Кубачи рассказали о II Фестивале народных промыслов Юга России, который пройдет в Кубачи и о III конкурсе «Молодые ювелиры Дагестана», проводимом в столице Дагестана, и пригласили Артема Здунова посетить мероприятия.