Правительство выделяет деньги на зимовку скота

В Правительстве республики прошло совещание по обсуждению зимовки скота, оказавшегося в Кочубейской зоне отгонного животноводства. Пастбища на 222 гектарах превратились в пустыни из-за непрекращающегося сухого ветра. Животные остались без корма.

Чтобы не допустить падежа и сокращения приплода, муниципалитетам выделяют деньги на закупку кормов из резервного Фонда республики. Межведомственная комиссия приняла такое решение после проверок.

110 тыс. голов овец пришлось перегнать на пастбища в Ставропольском крае и Чеченской республике.