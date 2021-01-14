Экономика

Правительство выделяет деньги на зимовку скота

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В Правительстве республики прошло совещание по обсуждению зимовки скота, оказавшегося в Кочубейской зоне отгонного животноводства. Пастбища на 222 гектарах превратились в пустыни из-за непрекращающегося сухого ветра. Животные остались без корма.

Чтобы не допустить падежа и сокращения приплода, муниципалитетам выделяют деньги на закупку кормов из резервного Фонда республики. Межведомственная комиссия приняла такое решение после проверок.

110 тыс. голов овец пришлось перегнать на пастбища в Ставропольском крае и Чеченской республике.

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