Общество, Экономика

Правительство выделило более 1,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе

Оставить комментарий

Свыше 1,1 млрд рублей будет дополнительно направлено на оказание кредитно-гарантийной поддержки малым и средним компаниям Северо-Кавказского федерального округа. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«За счёт этого в ближайшие четыре года предприятия смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 16 мая.

По словам главы Правительства, динамичное развитие малого и среднего бизнеса важно для улучшения социальной и экономической ситуации в округе, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей.

Также читают:

В Кизляре строят солнечную электростанцию
Глава Дагестана вручил победителям конкурса на сои...
Люди стали понимать важность и необходимость вакци...
В Дагестане будут реализованы проекты возобновляем...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.