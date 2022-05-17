Правительство выделило более 1,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе

Свыше 1,1 млрд рублей будет дополнительно направлено на оказание кредитно-гарантийной поддержки малым и средним компаниям Северо-Кавказского федерального округа. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«За счёт этого в ближайшие четыре года предприятия смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 16 мая.

По словам главы Правительства, динамичное развитие малого и среднего бизнеса важно для улучшения социальной и экономической ситуации в округе, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей.