Правительство уточнило параметры бюджета республики на текущий год

Первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев возглавил заседание в Правительстве РД по вопросу внесения изменений в Закон Республики Дагестан «О бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также целесообразности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации двух масштабных инвестиционных проектов.

Предваряя обсуждение, Алиев отметил, что несмотря на дефицит республиканского бюджета, руководству региона удалось обеспечить бюджетную устойчивость и сохранять приоритеты развития.

«Принято решение по увеличению финансирования агропромышленного комплекса, уточнили средства на развитие дорожной отрасли, увеличили объемы резервных фондов. В целом, документ сформирован на основании предложений органов исполнительной власти и подходов, обеспечивающих сбалансированную бюджетную политику», — отметил Первый вице-премьер.

Далее с докладами выступили руководители профильных министерств и ведомств. Так, выступление руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейна Гусейнова было посвящено инвестиционным проектам. В их числе проект строительства многофункционального комплекса «Шёлковый путь».

Объект станет центром притяжения для гостей республики, а также создаст комфортные условия для размещения современных офисных помещений. Общая стоимость проекта составляет около полтора миллиарда рублей.

После выступлений, участники заседания приняли единогласное решение о предоставлении земли в аренду инвесторам.