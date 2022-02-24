Правительство России заявляет о готовности финансовых рынков и компаний к последствиям введения санкций

В Правительстве сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. Были проведены стресс-тесты последствий введения санкций. Крупнейшие компании оказались полностью готовы к нестандартным ситуациям.

На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях – 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений.

Минфин совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках. При необходимости будут приняты дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

Правительство будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат.