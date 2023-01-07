Правительство России с 2024 года предлагает выплачивать по 2 млн рублей педагогам, работающим в приграничных муниципальных образованиях

Президент России объявил 2023 год Годом педагога — власти хотят привлечь внимание к этой профессии, повысить ее значимость в обществе. Один из способов поднять престиж работы учителя — улучшить материальное обеспечение. Особенно в этом нуждаются отдаленные, малонаселенные и малопривлекательные с точки зрения климата и расположения территории страны. Дополнительный шаг в этом направлении предложило сделать Правительство — выплачивать два миллиона рублей учителям в приграничных муниципальных образованиях.

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Чтобы закрыть дефицит учителей на селе и привлечь туда новые кадры, государство разработало программу поддержки и выплачивает всем приезжающим туда педагогам единоразово по одному миллиону рублей, а на Дальнем Востоке — по два миллиона.

Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Правительство с 2024 года предлагает выплачивать по два миллиона и педагогам, работающим в приграничных муниципальных образованиях. Согласно госпрограмме «Развитие образования», к таким территориям относятся Ахтынский и Магарамкентский районы РД.