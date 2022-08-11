Правительство России поддержало законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное производство и сбыт метанола.

С такой законодательной инициативой выступили депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и законодатели из «Единой России».

Повышенная ответственность предусматривается за совершение таких деяний группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или если указанные деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Как сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев такую инициативу начали прорабатывать с декабря прошлого года, после массового отравления метанолом.

«Вместе с коллегами мы проанализировали текущую ситуацию в сфере регулирования метанола. Метанол фактически стал продуктом двойного, тройного назначения, когда отдельные предприниматели, в надежде заработать любой ценой добавляют этот концентрат в кустарно произведённые алкогольные напитки», – заявил парламентарий в своей telegram канале.

По мнению депутата подобное преступление, повлёкшее за собой смерти двух и более лиц должно быть приравнено к массовому убийству – сроком до 15 лет лишения свободы.

«Такой законопроект однозначно станет новым действенным барьером в части максимального дистанцирования метанола от другой спиртосодержащей продукции, реализуемой на полках продуктовых магазинов», – отметил Хамзаев.

Депутаты будут добиваться принятия законопроекта в осеннюю сессию до наступления новогодних праздников – дней, основного периода резкого роста потребления алкоголя и связанных с этим проблем.